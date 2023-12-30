Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, 23-29 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 29 kişi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, çalışmalarda 2 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 29 kesici/delici alet, 5 fişek, 14 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 20'si salıverildi.

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