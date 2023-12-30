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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:29 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:10
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, 23-29 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 29 kişi gözaltına aldı.

        Polis ekipleri, çalışmalarda 2 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 29 kesici/delici alet, 5 fişek, 14 gram uyuşturucu ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 20'si salıverildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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