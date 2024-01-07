Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, 30 Aralık-5 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, çalışmalarda 2 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 21 kesici/delici alet, 51 gram uyuşturucu madde, 42 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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