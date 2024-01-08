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        Karaman'da bıçaklı kavgada 1 genç yaralandı

        Karaman'da çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:30 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:30
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        Karaman'da bıçaklı kavgada 1 genç yaralandı
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        Karaman'da çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Elmaşehir Mahallesi'nde Y.D. (16) ile M.A.Ş. (17) ve A.D. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Y.D. bıçakla bacağından yaralandı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis olay sonrası kaçan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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