Karaman'da bıçaklı kavgada 1 genç yaralandı
Karaman'da çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.
Karaman'da çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elmaşehir Mahallesi'nde Y.D. (16) ile M.A.Ş. (17) ve A.D. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Y.D. bıçakla bacağından yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis olay sonrası kaçan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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