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        Karaman Valisi Sarıibrahim'den okul ziyareti

        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İlyas Küçüker İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:27
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        Karaman Valisi Sarıibrahim'den okul ziyareti
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        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İlyas Küçüker İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Sınıfları gezen Sarıibrahim, öğrencilerle sohbet etti, hayata ve geleceğe dair tavsiyelerde bulundu.

        Öğrencilerden teknoloji bağımlılığına neden olan faktörlerden uzak durmaları konusunda söz alan Sarıibrahim, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz, aileleri ve öğretmenlerimizden beklediğimiz çocukların iyi alışkanlıklar edinmeleri. İnsanı bilgiye ulaştıracak kitap okumayı severek yapmanız lazım. Çok okuyarak telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon alışkanlıklarını sınırlandırmamız, yaşamı kolaylaştıran ancak aynı zamanda zorlaştıran teknolojiyi doğru ve yerinde kullanmamız lazım."

        Sarıibrahim, ziyaretin ardından öğretmenlerle bir araya gelerek, öğrencilerin yetiştirilmesindeki emekleri için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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