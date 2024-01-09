Karaman Valisi Sarıibrahim'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıibrahim, mesajında toplumun gözü, kulağı ve sesi olarak özveri, cesaret ve tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden gazetecilik mesleğinin icra edilmesinin takdire şayan olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin zorlu şartlar altında icra edilen önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgilendirilmesinde önemli görevler ifa eden basın mensuplarının çalışma şartlarını kolaylaştırmak, gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin ortak görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Karaman'da ve ülkemizin dört bir yanında 7 gün 24 saat özveri ve gayretle çalışan bütün gazetecilerin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, en derin sevgilerimi ve şükranlarımı iletiyorum."