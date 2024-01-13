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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Karaman'da protesto edildi

        Karaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:17
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Karaman'da protesto edildi
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        Karaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        İHH Karaman İl Temsilciliği tarafından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

        İHH Karaman İl Temsilcisi Mustafa Köseoğlu, insanlığın tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik edildiğini söyledi.

        İşgalci İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işlediğini aktaran Köseoğlu, şunları kaydetti:

        "Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail’in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımların acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırılan durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptıranlar derhal uygulanmalıdır."

        Program yapılan duayla sona erdi.

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