Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda, H.E, O.B. ve M.G. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 114 uyuşturucu hap ve 7,82 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.B. ve M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        Karaman'da 63 metre çapında obruk oluştu
        Karaman'da 63 metre çapında obruk oluştu
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Karaman'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Karaman'da protesto edildi
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı
        Karaman Valisi Sarıibrahim'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Karaman Valisi Sarıibrahim'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Karaman Valisi Sarıibrahim'den okul ziyareti
        Karaman Valisi Sarıibrahim'den okul ziyareti
        Karaman'daki kadın futbol hakemlerinin hedefi Süper Lig'de görev almak
        Karaman'daki kadın futbol hakemlerinin hedefi Süper Lig'de görev almak