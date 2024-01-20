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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:13
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 bin 461 kişiyi sorguladı, 17 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Ekipler ayrıca, 4 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 14 kesici/delici alet, 457 gram uyuşturucu madde, 132 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve suça konu 15 bin 700 lira ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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