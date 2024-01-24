Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı ilk toplantısı, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik binasındaki toplantı yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Vali Sarıibrahim, 2023'te 191 proje üzerinde çalışıldığını, 93'ünün tamamlandığını diğer projelerin ise devam ettiğini belirtti.

Açıklamada Vali Sarıibrahim'in toplantıda projelerin toplam tutarının 21 milyar lira olduğunu belirterek, "191 Projenin 66’sı Bölge Müdürlüklerine, 35’i İl Özel İdaresine, 37'si İl Müdürlüklerine, biri Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne, 38’i belediyelere, 6’sı Toplu Konut İdaresine, 8’i KOP idaresine ait. 2024 yılı Strateji Bütçe Yatırım programı resmi gazetede yayınlandı. Başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve şehrimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dediği ifade edildi.