Karaman'da iş yerinden cep telefonu çalan 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da iş yerinden 14 cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki telefoncu dükkanı çalışanları, camları kırılan iş yerinden 14 cep telefonunun çalındığını fark edince, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlığın kaydedildiği güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerden M.B'yi gözaltına aldı.

Zanlının ifadesi doğrultusunda M.Y. ve K.E.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.B'nin, 6 ay önce Konya'da açık cezaevinden firar ettiği, yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullandığı öğrenildi.

Çalıntı cep telefonlarından 11'i bulunarak, iş yeri sahibine teslim edildi.

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