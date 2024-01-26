Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:41 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 5 bin 371 kişiyi sorguladı, 15 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Ekipler ayrıca, 50 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 10 kesici/delici alet, 107 gram uyuşturucu madde ve 10 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil tutuklandı!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil tutuklandı!
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber

        Benzer Haberler

        Karaman'da kar etkili oldu
        Karaman'da kar etkili oldu
        Kazım Karabekir vefatının 76. yılında anıldı
        Kazım Karabekir vefatının 76. yılında anıldı
        20 saniyede 500 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığına 3 tutuklama
        20 saniyede 500 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığına 3 tutuklama
        Karaman'da iş yerinden cep telefonu çalan 3 şüpheli tutuklandı
        Karaman'da iş yerinden cep telefonu çalan 3 şüpheli tutuklandı
        Tesis sahibi, silah ticaretinden tutuklandı
        Tesis sahibi, silah ticaretinden tutuklandı
        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı