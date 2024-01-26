Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 5 bin 371 kişiyi sorguladı, 15 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ekipler ayrıca, 50 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 10 kesici/delici alet, 107 gram uyuşturucu madde ve 10 uyuşturucu hap ele geçirdi.
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