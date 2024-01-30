Karaman'da kar yağışı etkili oldu
Karaman'da gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Karaman'da gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.
Gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şehir giriş noktalarında sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.