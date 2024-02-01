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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:07
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.G, O.T. ve A.E'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.T. ve A.E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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