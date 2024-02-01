"Karaman Tahinli Pidesi" coğrafi işaretle tescillendi
Karaman'ın yöresel lezzeti "Karaman Tahinli Pidesi" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Karaman'ın yöresel lezzeti "Karaman Tahinli Pidesi" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle, pidenin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulunulduğu belirtildi.
Karaman Tahinli Pidesi 1 şubat 2024 Coğrafi İşaret Bülteniyle Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil belgesi alarak kentin 14. tescilli ürünü oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.