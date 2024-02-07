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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:41 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:46
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ş'nin kente uyuşturucu getirip satışını yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca, 120 gram esrar ve 155 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

        Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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