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        Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:52 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:52
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        Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan Ramazan Bayramı mesajı
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        Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kalaycı, mesajında, bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini belirten Kalaycı, şunları kaydetti:

        "Bayramlar insanların kaynaşmasını sağlayan müstesna günlerdir. Bu Ramazan Bayramı'nın da milletçe sevgi, saygı ve kardeşliğimizin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Başta Karamanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm Türkiye'nin bayramını kutluyor, milletimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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