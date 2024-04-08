Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan Ramazan Bayramı mesajı
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kalaycı, mesajında, bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.
Bayramların birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini belirten Kalaycı, şunları kaydetti:
"Bayramlar insanların kaynaşmasını sağlayan müstesna günlerdir. Bu Ramazan Bayramı'nın da milletçe sevgi, saygı ve kardeşliğimizin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Başta Karamanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm Türkiye'nin bayramını kutluyor, milletimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum."
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