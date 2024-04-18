Karaman İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı

Toplantıya, Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, Kazımkarabekir Kaymakamı Salih Kaya, Ayrancı Kaymakamı Alptekin Ünlü, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan ve kurum müdürleri katıldı.

Merkez ile taşra dengesini kurarak çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Sarıibrahim, Özel İdare kaynakları, İPARD projeleri ve güneş enerji sistemleriyle süreci destekleyeceklerini vurguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonundaki programda, su kullanımı ve suyla ilgili sektörel bazda yaşanan sorunlar görüşüldü.

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