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        Karaman İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı

        Karaman İl Su Kurulu Toplantısı Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:16
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        Karaman İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Karaman İl Su Kurulu Toplantısı Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonundaki programda, su kullanımı ve suyla ilgili sektörel bazda yaşanan sorunlar görüşüldü.

        Sarıibrahim, su konusunda yerel yönetimlere, merkezi yönetime ve bölge yönetimlerine önemli görevler düştüğünü belirtti.

        Merkez ile taşra dengesini kurarak çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Sarıibrahim, Özel İdare kaynakları, İPARD projeleri ve güneş enerji sistemleriyle süreci destekleyeceklerini vurguladı.

        Konuşmaların ardından ilgili kurumlarca çalışmalara yönelik sunumlar yapıldı.

        Toplantıya, Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, Kazımkarabekir Kaymakamı Salih Kaya, Ayrancı Kaymakamı Alptekin Ünlü, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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