Karamanlı gurbetçi Nasreddin Hoca karakteriyle dünyaya hoşgörü mesajı veriyor

HARUN REŞİT YILDIKO - Hollanda'da Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfını kuran Ömer Atıf, Nasreddin Hoca karakteriyle dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklara hoşgörü, kardeşlik, barış ve iyimserlik mesajları veriyor.

Hollanda'ya 1991'de yerleşen 53 yaşındaki Atıf, ortaokul yıllarında tiyatroya merak saldı.

Gurbetçilerin çocuklarının Türk kültüründen uzak kalmaması için Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfını kuran Atıf, ünlü mizah ustası Nasreddin Hoca'yı hoşgörü, kardeşlik, barış ve iyimserliği öneren mesajlarla anlatıyor.

- Nasreddin Hocayı tanıtmak için dünyanın farklı ülkelerini dolaştı

Atıf, dünyanın farklı ülkelerinde gösteriler yaptığını belirterek, şunları anlattı:

"Hacivat ve Karagöz'ün de müzikalini yaptık, Avrupa'daki çocuklara tanıtmaya başladık. Keloğlan'ımızı da aynı şekilde tanıtıyoruz. Duyma engelli çocuklara yönelik oynadığımız sessiz tiyatrolarımız da var. Bu sessiz tiyatroları bütün dünya çocuklarına rahat şekilde oynayabiliyoruz. Gittiğimiz her ülkede bu gösterileri yapıyor, Nasreddin Hoca'nın İngilizce ve Hollandaca broşürlerini dağıtıyoruz. Şu ana kadar Kanada, İngiltere, İsviçre, İsveç, Danimarka, Fransa, Fas ve son olarak Türkiye'de Nasreddin Hoca'yı oynadım. Karamanlı bir sanatçıyım. Buradaki çocuklara, buradaki toprağa bir vefa borcum var. Yapmış olduğum sanatla borcumu eğer bir nebze ödeyebilirsem ne mutlu. İnşallah çocuklara Nasreddin Hoca'yı sevdirebilmişizdir."