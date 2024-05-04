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        Karamanlı gurbetçi Nasreddin Hoca karakteriyle dünyaya hoşgörü mesajı veriyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Hollanda'da Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfını kuran Ömer Atıf, Nasreddin Hoca karakteriyle dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklara hoşgörü, kardeşlik, barış ve iyimserlik mesajları veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:46 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:46
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        Karamanlı gurbetçi Nasreddin Hoca karakteriyle dünyaya hoşgörü mesajı veriyor
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Hollanda'da Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfını kuran Ömer Atıf, Nasreddin Hoca karakteriyle dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklara hoşgörü, kardeşlik, barış ve iyimserlik mesajları veriyor.

        Hollanda'ya 1991'de yerleşen 53 yaşındaki Atıf, ortaokul yıllarında tiyatroya merak saldı.

        Gurbetçilerin çocuklarının Türk kültüründen uzak kalmaması için Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfını kuran Atıf, ünlü mizah ustası Nasreddin Hoca'yı hoşgörü, kardeşlik, barış ve iyimserliği öneren mesajlarla anlatıyor.

        Nasreddin Hoca'nın yanı sıra Hacivat-Karagöz, Keloğlan gibi karakterleri de canlandıran Atıf, gurbetçilere kültürlerini hatırlatılırken, yabancılara da Türk kültürüne özgü karakterleri ve oyunları tanıtıyor.

        - "Nasreddin Hoca'yı tanıtmayı kendime bir misyon olarak belirledim"

        Memleketi Karaman'da AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Atıf, mesajlarını bütün insanlığa veren, güldürürken düşündüren, dilden dile fıkraları hikayeleri ve nasihatleri anlatılan Nasreddin Hoca'nın asırlar boyunca milletin gülen yüzü ve tebessüm kaynağı olduğunu söyledi.

        Hiciv ve söz sanatı ustası Nasreddin Hoca'nın ilettiği mesajların çok önemli olduğunu, insanlığa etkileyici mesajlarla seslendiğini dile getiren Atıf, çocuklar üzerindeki etkisini görünce Nasreddin Hoca'yı canlandırmaya karar verdiğini söyledi.

        Nasreddin Hoca olarak sahnelere çıktığını aktaran Atıf, "Nasreddin Hoca'yı Avrupa'daki özellikle de Hollanda'daki çocuklara tanıtmayı kendime bir misyon olarak belirledim. Yaklaşık 25 yıldır Hollanda'nın ilkokullarında, ortaokullarında ve festivallerinde Nasreddin Hoca tiplemesini yapıyorum. Hollanda'nın meşhur nehrine 6 yıl boyunca yoğurdumu çaldım." diye konuştu.

        - Nasreddin Hocayı tanıtmak için dünyanın farklı ülkelerini dolaştı

        Atıf, dünyanın farklı ülkelerinde gösteriler yaptığını belirterek, şunları anlattı:

        "Hacivat ve Karagöz'ün de müzikalini yaptık, Avrupa'daki çocuklara tanıtmaya başladık. Keloğlan'ımızı da aynı şekilde tanıtıyoruz. Duyma engelli çocuklara yönelik oynadığımız sessiz tiyatrolarımız da var. Bu sessiz tiyatroları bütün dünya çocuklarına rahat şekilde oynayabiliyoruz. Gittiğimiz her ülkede bu gösterileri yapıyor, Nasreddin Hoca'nın İngilizce ve Hollandaca broşürlerini dağıtıyoruz. Şu ana kadar Kanada, İngiltere, İsviçre, İsveç, Danimarka, Fransa, Fas ve son olarak Türkiye'de Nasreddin Hoca'yı oynadım. Karamanlı bir sanatçıyım. Buradaki çocuklara, buradaki toprağa bir vefa borcum var. Yapmış olduğum sanatla borcumu eğer bir nebze ödeyebilirsem ne mutlu. İnşallah çocuklara Nasreddin Hoca'yı sevdirebilmişizdir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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