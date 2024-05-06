Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da bahçe duvarına çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Karaman'da kontrolden çıkan kamyonet bir binanın bahçe duvarını yıktı, kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da bahçe duvarına çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da kontrolden çıkan kamyonet bir binanın bahçe duvarını yıktı, kazada 2 kişi yaralandı.

        A.Y'nin kullandığı 70 EF 255 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Atatürk 100. Yıl Bulvarı'nda, önce elektrik panosuna ardında ise bir binanın bahçe duvarına çarptı.

        Kazada elektrik panosu yerinden sökülürken, bahçe duvarı da yıkıldı.

        Sürücü A.Y. ile kamyonette bulunan İ.G. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!

        Benzer Haberler

        Karaman'da yıkılan tarihi kilisenin 4 taşında "Allah" yazısı tespit edildi
        Karaman'da yıkılan tarihi kilisenin 4 taşında "Allah" yazısı tespit edildi
        Karaman'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü öldü
        Karaman'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü öldü
        Karaman'da oluşturulan gizli odaya kurdukları sistemle kenevir yetiştiren 2...
        Karaman'da oluşturulan gizli odaya kurdukları sistemle kenevir yetiştiren 2...
        Karaman'da otomobilin motor bölümünde uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli tutuklan...
        Karaman'da otomobilin motor bölümünde uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli tutuklan...
        Karamanlı gurbetçi Nasreddin Hoca karakteriyle dünyaya hoşgörü mesajı veriy...
        Karamanlı gurbetçi Nasreddin Hoca karakteriyle dünyaya hoşgörü mesajı veriy...
        Karaman'da araması bulunan 17 kişi yakalandı
        Karaman'da araması bulunan 17 kişi yakalandı