Karaman'da bahçe duvarına çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Sürücü A.Y. ile kamyonette bulunan İ.G. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

A.Y'nin kullandığı 70 EF 255 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Atatürk 100. Yıl Bulvarı'nda, önce elektrik panosuna ardında ise bir binanın bahçe duvarına çarptı.

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