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        Karaman'da uyuşturucu operasyonu

        Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:49 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:49
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonu
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        Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.K.Ç. ve M.U.E. gözaltına alındı.

        Narkotik köpeğiyle adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan 90 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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