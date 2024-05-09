Karaman'da uyuşturucu operasyonu
Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.K.Ç. ve M.U.E. gözaltına alındı.
Narkotik köpeğiyle adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan 90 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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