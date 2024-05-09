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        KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:57
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        KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı
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        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

        KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda yapılan törende konuşan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Candan, mezuniyet evveli, pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan öğrencilerden ayrılmanın burukluğunu yaşadığını söyledi.

        Öğrencilerini tebrik ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Candan, "Meslek sahibi olmanın yanında bu ülke ve bu millet için yararlı bireyler olmanızı temenni ediyorum. Her birinizin mezuniyetini kutluyorum." dedi.

        Yapılan konuşmaların ardından, okul birincisi Burhan Uysal, mezuniyet kütüğüne ismini çakarken, dereceye giren diğer öğrencilere de sırasıyla ödülleri verildi.

        Program, aşçılık yemini ve kepçe devir teslim töreniyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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