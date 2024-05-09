KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda yapılan törende konuşan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Candan, mezuniyet evveli, pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan öğrencilerden ayrılmanın burukluğunu yaşadığını söyledi.

Öğrencilerini tebrik ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Candan, "Meslek sahibi olmanın yanında bu ülke ve bu millet için yararlı bireyler olmanızı temenni ediyorum. Her birinizin mezuniyetini kutluyorum." dedi.