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        Karaman'da gasp olayına karıştıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da bir çocuğun cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:16
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        Karaman'da gasp olayına karıştıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da bir çocuğun cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi'nde 14 yaşındaki bir çocuğun cep telefonunun gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, mağdurun ifadesi doğrultusunda şüpheli Y.N (24), H.E.Ş. (27) ve A.G'yi (25), aynı mahallede gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zanlılardan Y.N'nin gasbedilen cep telefonunu bir telefoncuya satması ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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