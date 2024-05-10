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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:07
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda S.S, M.P, A.Y, V.Ö. ve B.Y. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1062 uyuşturucu hap, 40,67 gram uyuşturucu madde ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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