Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Karaman Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 47 ilden 740 sporcu birincilik için ter döktü.

Üç gün süren karşılaşmalarda sporcular; küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde epe, flöre, ve kılıç dallarında mücadele etti.

Organizasyonda sınıflarına göre kızlarda ve erkeklerde şampiyonluğa ulaşan eskrimciler şöyle:

- Küçükler

Kılıç: Didem Güner, İbrahim Osman Erdöl,