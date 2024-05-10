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        Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:10 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:10
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        Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

        Karaman Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 47 ilden 740 sporcu birincilik için ter döktü.

        Üç gün süren karşılaşmalarda sporcular; küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde epe, flöre, ve kılıç dallarında mücadele etti.

        Organizasyonda sınıflarına göre kızlarda ve erkeklerde şampiyonluğa ulaşan eskrimciler şöyle:

        - Küçükler

        Kılıç: Didem Güner, İbrahim Osman Erdöl,

        Flöre: Eylül Bedük, Tuna Vedat Karalar

        Epe: Pelin Mutaf, Poyraz Numuzlaer

        - Yıldızlar

        Kılıç: Yağmur Cevheroğlu, Arda Ziya Osmanağaoğlu

        Flöre: Ada Küfeciler, Ateş Yılmazkarasu

        Epe: Ada Defne Sümer, Tardu Alp Karaçor

        - Gençler

        Kılıç: İrem Güner, Tolga Aslan

        Flöre: Alara Atmaca, Kıvanç Kırtay

        Epe: Nilahsen Erten, Cengizhan Öner

        Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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