Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı kutlanıyor

Dil Bayram dolayısıyla kentte spor müsabakaları, konserler, resim sergisi açılışları ve Türk Yıldızları'nın gösterileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Yunus Emre Camii ve Türbesi'nde devam eden programda, Yunus Emre'nin Türbesi ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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