Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı kutlanıyor

Cumhuriyet Parkı'nda devam eden etkinlikte, Vali Sarıibrahim ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na Türk Dil Bayramı çelengi sundu.

Kortejde, atın üstünde bulunan ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i temsil eden kişi Türkçe Fermanı okudu. Tren Garı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Parkı'nda son buldu.

Yürüyüşe, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Karaman'da, 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri devam ediyor.

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