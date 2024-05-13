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        Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı kutlanıyor

        Karaman'da, 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:13
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        Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı kutlanıyor
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        Karaman'da, 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri devam ediyor.

        Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 747. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

        Etkinlikler kapsamında ilk olarak, Türk Dili Hoşgörü Yürüyüşü düzenlendi.

        Yürüyüşe, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Kortejde, atın üstünde bulunan ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i temsil eden kişi Türkçe Fermanı okudu. Tren Garı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Parkı'nda son buldu.

        Cumhuriyet Parkı'nda devam eden etkinlikte, Vali Sarıibrahim ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na Türk Dil Bayramı çelengi sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Dil Bayramı dolayısıyla, Türk Yıldızları gösteri sunacak, ardından fener alayı düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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