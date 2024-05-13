Karaman'da Türk Dil Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Yunus Emre Camisi yanından başlayan fener alayında, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Türk Dünyası Kültür Parkı'nı dolduran vatandaşlar, bu anları heyecan ve ilgiyle takip ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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