Karaman'da Türk Dil Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
Karaman'da, 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlileri bugün düzenlenen etkinliklerle sona erdi.
Karaman'da, 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlileri bugün düzenlenen etkinliklerle sona erdi.
Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin 747. yıldönümü törenlerle kutlandı.
Etkinlikler kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Karaman semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Dünyası Kültür Parkı'nı dolduran vatandaşlar, bu anları heyecan ve ilgiyle takip ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Gösterinin ardından, kent merkezinde fener alayı düzenlendi.
Yunus Emre Camisi yanından başlayan fener alayında, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.
Etkinlikler, Polis Bandosu Orkestrası'nın verdiği konserle sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.