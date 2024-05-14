Karaman'da özel öğrenciler şenlikte buluştu

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü,10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Özel Eğitim Şenliği" düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif biçimde katılımlarının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen program, kortej yürüyüşüyle başladı.

Canlı müzik, folklor, illüzyon ve palyaço gösterileriyle devam eden etkinlikte özel öğrenciler bol bol eğlendi.

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, her bireyin birer engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Engelli olmanın sadece fiziksel bir durum olmadığını belirten Yaşar, "Engellilik aynı zamanda toplumsal ön yargılar ve fırsatlara eşit erişim gibi bir dizi sorun içerir. Hiçbir farklılık gönülden gönle dostluk, sevgi, kardeşlik üzerine kurulacak dünyanın en kuvvetli bağlarına engel olamaz. Unutmayalım ki, bir toplumun gerçek gücü, içinde yaşayan her bireyin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmasıyla ölçülür. Bu yolda en büyük destekçiler olan ailelere, özel eğitim çalışanlarına ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum." dedi.