Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da özel öğrenciler şenlikte buluştu

        Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü,10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Özel Eğitim Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da özel öğrenciler şenlikte buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü,10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Özel Eğitim Şenliği" düzenlendi.

        Düzenlenen etkinlikte engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif biçimde katılımlarının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

        Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen program, kortej yürüyüşüyle başladı.

        Canlı müzik, folklor, illüzyon ve palyaço gösterileriyle devam eden etkinlikte özel öğrenciler bol bol eğlendi.

        Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, her bireyin birer engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

        Engelli olmanın sadece fiziksel bir durum olmadığını belirten Yaşar, "Engellilik aynı zamanda toplumsal ön yargılar ve fırsatlara eşit erişim gibi bir dizi sorun içerir. Hiçbir farklılık gönülden gönle dostluk, sevgi, kardeşlik üzerine kurulacak dünyanın en kuvvetli bağlarına engel olamaz. Unutmayalım ki, bir toplumun gerçek gücü, içinde yaşayan her bireyin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmasıyla ölçülür. Bu yolda en büyük destekçiler olan ailelere, özel eğitim çalışanlarına ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Programa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan ve özel öğrencilerin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Karaman'da Türk Dil Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Karaman'da Türk Dil Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Türk Yıldızları, Türk Dil Bayramı'nda gösteri yaptı
        Türk Yıldızları, Türk Dil Bayramı'nda gösteri yaptı
        Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı kutlanıyor
        Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı kutlanıyor
        Türk dilinin hazinesi: Divanu Lugati't-Türk
        Türk dilinin hazinesi: Divanu Lugati't-Türk
        Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı kutlanıyor
        Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı kutlanıyor
        Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları...
        Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları...