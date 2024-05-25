Karaman'da araması bulunan 17 kişi yakalandı

Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Mayıs'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 6 bin 189 kişiyi sorguladı, 17 kişiyi gözaltına aldı.

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