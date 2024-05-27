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        Karaman'da hac kafilesi dualarla uğurlandı

        Karaman'da hac farizasını yerine getirecek 309 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:34
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        Karaman'da hac kafilesi dualarla uğurlandı
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        Karaman'da hac farizasını yerine getirecek 309 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

        Piri Reis Kültür Merkezi otoparkında gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programa katılan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, hacı adaylarını tebrik etti.

        Törenin ardından aileleriyle vedalaşan 309 hacı adayı, dualar eşiliğinde uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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