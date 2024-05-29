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        Karaman'da okul bahçeleri geleneksel çocuk oyun alanlarıyla donatıldı

        Karaman'da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler" projesi kapsamında okul bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:31 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:31
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        Karaman'da okul bahçeleri geleneksel çocuk oyun alanlarıyla donatıldı
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        Karaman'da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler" projesi kapsamında okul bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin teneffüslerde verimli zaman geçirmesi ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları tekrar gün yüzüne çıkartmak amacıyla, bahçelere sek sek, köşe kapmaca, tombik, yağ satarım bal satarım, körebe gibi oyun alanları oluşturuldu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, oluşturulan alanlarla geleneksel oyunların çocuklarla buluşturulduğunu söyledi.

        Oyun alanlarının çocukların fiziksel aktivitesini arttırdığını da belirten Çalışkan şöyle devam etti:

        "Öğrenciler okul bahçelerine çizilen oyun motiflerinde keyifli zaman geçiriyor. Bu alanlar onların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişmelerinde etkin rol oynuyor. İlk etapta 5 okulumuzun bahçesine oyun alanları çizildi. Hedefimiz yıl sonuna kadar il merkezindeki tüm ilkokul ve ortaokullarda oyun alanlarını çizmek. Böylece büyüklerimizden bize miras kalan ve kültürümüzü yansıtan geleneksel oyunlarımızı yaşatmış olacağız. Ayrıca bu alanlarla çocuklara dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi, birlikte zaman geçirmeyi aşılamış olacağız."

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