Karaman'da "UMKE 13. Bölge Tatbikatı" başladı

Karaman'da, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 13. Bölge Tatbikatı" başladı.

Karaman'ın Gökçe köyünde başlayan ve üç gün sürecek tatbikata, Karaman'ın yanı sıra Konya ve Aksaray'dan toplam 90 UMKE personeli katılıyor.

Tatbikatın ilk gününde senaryo gereği depremde enkaz altında kalan yaralılara müdahale edildi.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde görev yapan ekiplere teşekkür etti.