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        Karaman'da "UMKE 13. Bölge Tatbikatı" başladı

        Karaman'da, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 13. Bölge Tatbikatı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:44 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:44
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        Karaman'da "UMKE 13. Bölge Tatbikatı" başladı
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        Karaman'da, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 13. Bölge Tatbikatı" başladı.

        Karaman'ın Gökçe köyünde başlayan ve üç gün sürecek tatbikata, Karaman'ın yanı sıra Konya ve Aksaray'dan toplam 90 UMKE personeli katılıyor.

        Tatbikatın ilk gününde senaryo gereği depremde enkaz altında kalan yaralılara müdahale edildi.

        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde görev yapan ekiplere teşekkür etti.

        Deprem felaketinin gerçekleştiği günlerde ekiplerin büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştığına bizzat şahit olduğunu vurgulayan Sarıibrahim, şunları kaydetti.

        "Düzenlenen bu tatbikatlar ekiplerin birbirlerini tanımasını sağlıyor. UMKE ekipleri ülkemizin büyük bir gücü, olaylara çok canlı ve hızlı şekilde müdahale ediyorlar. Tatbikatın düzenlenmesinde emek veren herkesten Allah razı olsun. Bu vesileyle 6 şubat depremlerinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah gani gani rahmet eylesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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