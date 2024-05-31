Karaman'da köpeğin saldırdığı yaşlı adam yaralandı

Karaman'da köpeğin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Hurşit Örnek, Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki boş arsada yer alan üzüm asmasından çubuk toplamak istediği sırada, yan taraftaki binanın avlusunda bulunan sahipli ve zincirle bağlı köpeğin saldırısına uğradı.

Zinciri uzun bırakıldığı için duvardan atlayan köpek, Örnek'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaşlı adam, köpeğin uzaklaşmasının ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki kolundan ve kalçasından yaralanan Örnek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Örnek, gazetecilere, torunlarıyla hava almak için dışarı çıktığını, üzüm asmasıyla uğraşırken köpeğin saldırısına uğradını belirterek, şunları kaydetti:

"Köpek duvardan atlayarak, beni yere düşürdü. İlk kollarımı, ardından kalçamı ısırdı. Köpeğin huyunu bildiğim için hiç kıpırdamadım. Daha sonra köpek duvarın dibine gitti. Sonra hemen kaçtım. Yoksa beni orada parçalardı, ısırmadık yerimi bırakmazdı. Duvar olduğu için köpeği fark etmedim. Bu durumdan dolayı şikayetçiyim."