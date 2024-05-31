Karaman'da kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpekleri buldu

Çalışmalar başladıktan 15 saat sonra M.G, "Tuğra" ve "Kahve" isimli jandarma iz takip köpekleri tarafından Kirazlıdere mevkisinde bulundu.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

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