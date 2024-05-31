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        Karaman'da kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpekleri buldu

        Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kaybolan kişi, jandarmanın iz takip köpekleri tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:23
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        Karaman'da kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpekleri buldu
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        Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kaybolan kişi, jandarmanın iz takip köpekleri tarafından bulundu.

        Dumlugöze köyünde yaşayan 78 yaşındaki M.G'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

        Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

        Çalışmalar başladıktan 15 saat sonra M.G, "Tuğra" ve "Kahve" isimli jandarma iz takip köpekleri tarafından Kirazlıdere mevkisinde bulundu.

        Sağlık kontrolünden geçirilen kişi, ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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