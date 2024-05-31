Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da öğrenciler geri dönüşüm malzemelerden oyun potaları yaptı

        Karaman'da Şehit Ahmet Sarı Ortaokulu öğrencileri tarafından "Geri dönüşümü öğretiyorum projesi" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:03 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da öğrenciler geri dönüşüm malzemelerden oyun potaları yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da Şehit Ahmet Sarı Ortaokulu öğrencileri tarafından "Geri dönüşümü öğretiyorum projesi" başlatıldı.

        Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuncer Baran ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında okuldaki atık malzemeler geri dönüşüm kutularında biriktirildi.

        Biriktirilen malzemelerle geri dönüşüm kutularına basket potası yapan öğrenciler, bunları İlyas Küçüker İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere hediye etti.

        Okul müdürü Mehmet Kılınç, projeyle öğrencilerde çevre duyarlılığı oluşturma ve aralarındaki bağın kuvvetlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        "Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı"
        "Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı"
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! Zanlı yakalandı!
        Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! Zanlı yakalandı!
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Talasafobi sahibi olabilirsiniz!
        Talasafobi sahibi olabilirsiniz!
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        "Sıkı duruş piyasalara hızlı yansıdı"
        "Sıkı duruş piyasalara hızlı yansıdı"

        Benzer Haberler

        Karaman'da kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpekleri buldu
        Karaman'da kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpekleri buldu
        Karaman'da köpeğin saldırdığı yaşlı adam yaralandı
        Karaman'da köpeğin saldırdığı yaşlı adam yaralandı
        Karaman'da "UMKE 13. Bölge Tatbikatı" başladı
        Karaman'da "UMKE 13. Bölge Tatbikatı" başladı
        Karaman'da okul bahçeleri geleneksel çocuk oyun alanlarıyla donatıldı
        Karaman'da okul bahçeleri geleneksel çocuk oyun alanlarıyla donatıldı
        Karaman'da hac kafilesi dualarla uğurlandı
        Karaman'da hac kafilesi dualarla uğurlandı
        Karaman'da jandarmadan asayiş uygulamaları
        Karaman'da jandarmadan asayiş uygulamaları