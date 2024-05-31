Karaman'da öğrenciler geri dönüşüm malzemelerden oyun potaları yaptı

Biriktirilen malzemelerle geri dönüşüm kutularına basket potası yapan öğrenciler, bunları İlyas Küçüker İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere hediye etti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuncer Baran ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında okuldaki atık malzemeler geri dönüşüm kutularında biriktirildi.

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