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        Karaman'da yoldan çıkan otomobil duvara çarptı

        Karaman'da yoldan çıkan otomobilin önce ağaca ardından duvara çarpması sonucu araç sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:55 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:55
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        Karaman'da yoldan çıkan otomobil duvara çarptı
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        Karaman'da yoldan çıkan otomobilin önce ağaca ardından duvara çarpması sonucu araç sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F.B. (37) idaresindeki 70 ABH 818 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce kaldırımdaki ağaca ardından hastane binasının duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan F.B.'nin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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