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        Karaman'daki trafik kazasında ölen Seycan hemşire davasında yeni bilirkişi raporu hazırlandı

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 2021'de otomobiliyle seyir halindeyken, yapımı devam eden kara yolundaki kazada yaşamını yitiren hemşire Seycan Alan'ın (26) ölümüne ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, yüklenici firma yüzde 75 asli kusurlu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 13:54 Güncelleme: 02.06.2024 - 13:54
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        Karaman'daki trafik kazasında ölen Seycan hemşire davasında yeni bilirkişi raporu hazırlandı
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        Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 2021'de otomobiliyle seyir halindeyken, yapımı devam eden kara yolundaki kazada yaşamını yitiren hemşire Seycan Alan'ın (26) ölümüne ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, yüklenici firma yüzde 75 asli kusurlu bulundu.

        Seycan Alan'ın ailesi Ermenek Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yüklenici firmaya tazminat davası açtı.

        Mahkemenin atadığı uzman bilirkişi heyetinin yeni yazdığı raporda, Seycan Alan'ın, sevk ve idaresindeki 41 GP 401 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek savrulduğu, korkuluk bulunmayan 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandığı ve sonrasında vefat ettiği anımsatıldı.

        Raporda, yüklenici firmanın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Kara yolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar, kara yolu yapısını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdür. Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretleri, kara yolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli kuruluşlarca temin ve tesis edilerek sürekliliği ve işlerliği sağlanır" şeklindeki 13. maddesini ihlal ettiği ve yüzde 75 oranında asli kusurlu olduğu belirtildi.

        Raporda ayrıca Alan'ın, hızını, kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 25 oranında tali kusurlu olduğu görüşüne varıldı.

        Yüklenici firma ise bilirkişi heyeti raporuna itirazda bulunurken, rapor, onanması için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi. İhtisas Dairesi'nin kararına göre de tazminat davasının seyri belirlenecek.

        - Olay

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde 9 Nisan 2021'de Seycan Alan yönetimindeki otomobil, Seyran Mahallesi Devlet Hastanesi yanında istinat duvarından düşmüştü.

        Ters dönen otomobilin içinde sıkışan ve Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Alan, Konya'ya sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirmişti. Alan'ın, Ermenek Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilmişti.

        Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Seycan Alan, asli kusurlu bulunarak dosya hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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