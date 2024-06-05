Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bucakkışla köyü ve Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesi Elmayurdu köyünde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.B. ve C.E. gözaltına alındı.
Yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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