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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:52
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bucakkışla köyü ve Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesi Elmayurdu köyünde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.B. ve C.E. gözaltına alındı.

        Yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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