Karaman'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi

Burada, Sarıibrahim ve beraberindekiler ağaç dikti, öğrenciler kendileri için hazırlanan oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Karaman Valiliği öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, Aktekke Camisi bahçesinde bulunan anıt ağacın yanında başladı.

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