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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:26
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda A.K, A.C, R.B. ve F.E.P. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, A.K, A.C, R.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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