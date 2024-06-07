Karaman'da öğrencinin sıcak suyla yaralanmasıyla ilgili inceleme başlatıldı

İddiaya göre, ilçedeki okulun 6. sınıf öğrencisi Y.K.A. (12), okulda görevli öğretmen Ş.A. tarafından üzerine sıcak suyun serpilmesi sonucu yaralandı.

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