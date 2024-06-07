Karaman'da öğrencinin sıcak suyla yaralanmasıyla ilgili inceleme başlatıldı
Karaman'ın Başyayla ilçesinde ortaokul öğrencisinin sıcak suyla yaralandığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Karaman'ın Başyayla ilçesinde ortaokul öğrencisinin sıcak suyla yaralandığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
İddiaya göre, ilçedeki okulun 6. sınıf öğrencisi Y.K.A. (12), okulda görevli öğretmen Ş.A. tarafından üzerine sıcak suyun serpilmesi sonucu yaralandı.
Vücudunda hafif yanıklar oluşan Y.K.A. tedavi altına alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı, Ş.A'nın açığa alındığı öğrenildi.
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