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        Karaman'da öğrencinin sıcak suyla yaralanmasıyla ilgili inceleme başlatıldı

        Karaman'ın Başyayla ilçesinde ortaokul öğrencisinin sıcak suyla yaralandığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:29
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        Karaman'da öğrencinin sıcak suyla yaralanmasıyla ilgili inceleme başlatıldı
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        Karaman'ın Başyayla ilçesinde ortaokul öğrencisinin sıcak suyla yaralandığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

        İddiaya göre, ilçedeki okulun 6. sınıf öğrencisi Y.K.A. (12), okulda görevli öğretmen Ş.A. tarafından üzerine sıcak suyun serpilmesi sonucu yaralandı.

        Vücudunda hafif yanıklar oluşan Y.K.A. tedavi altına alındı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı, Ş.A'nın açığa alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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