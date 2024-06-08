Karaman'da yapay zeka konulu seminer düzenlendi

Karaman Valiliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve İstanbul Karamanlılar Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı (İKEV) tarafından 'Karaman Yaşamda ve Eğitimde Yapay Zeka' konulu seminer gerçekleştirildi.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, KMÜ Eğitim Fakültesi konferans salonundaki seminerde, dijital dünyada yaşanılan en büyük problemin kendini yenileyememek ve geliştirememek olduğunu söyledi.

Yapay zeka gibi ileri teknolojilerin hayatı önemli derecede etkilediğini aktaran Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"Dünyamız hızlı şekilde değişiyor. Bugün artık doktorların ve insanların davranışlarını tekrarlayabilen veya insan davranışlarını analiz edebilen makineler üzerine konuşuyoruz. Bu makinelerin merkezinde de yapay zeka uygulamaları var. Dünyadaki ekonomik gelişmelere baktığımız zaman ekonomideki büyümenin özellikle bu alanda olduğunu ve bu alanda çok büyük yatırımların ortaya çıktığını görmekteyiz."

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı da yapay zekanın hayatın her alanında köklü değişikliklere yol açacak büyük potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.