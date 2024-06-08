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        Karaman'da yapay zeka konulu seminer düzenlendi

        Karaman Valiliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve İstanbul Karamanlılar Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı (İKEV) tarafından 'Karaman Yaşamda ve Eğitimde Yapay Zeka' konulu seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:16
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        Karaman'da yapay zeka konulu seminer düzenlendi
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        Karaman Valiliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve İstanbul Karamanlılar Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı (İKEV) tarafından 'Karaman Yaşamda ve Eğitimde Yapay Zeka' konulu seminer gerçekleştirildi.

        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, KMÜ Eğitim Fakültesi konferans salonundaki seminerde, dijital dünyada yaşanılan en büyük problemin kendini yenileyememek ve geliştirememek olduğunu söyledi.

        Yapay zeka gibi ileri teknolojilerin hayatı önemli derecede etkilediğini aktaran Sarıibrahim, şunları kaydetti:

        "Dünyamız hızlı şekilde değişiyor. Bugün artık doktorların ve insanların davranışlarını tekrarlayabilen veya insan davranışlarını analiz edebilen makineler üzerine konuşuyoruz. Bu makinelerin merkezinde de yapay zeka uygulamaları var. Dünyadaki ekonomik gelişmelere baktığımız zaman ekonomideki büyümenin özellikle bu alanda olduğunu ve bu alanda çok büyük yatırımların ortaya çıktığını görmekteyiz."

        KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı da yapay zekanın hayatın her alanında köklü değişikliklere yol açacak büyük potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

        Gavgalı, "Bu teknoloji karmaşık problemleri çözme, büyük veri kümelerinden anlam çıkarma ve insanın doğal yeteneklerini aşan hız ve doğrulukta kararlar verme özelliğiyle bize yepyeni ufukların kapısını aralamayı hayal ettirmektedir. Yapay zeka teknolojisi, üniversitemiz başta olmak üzere pek çok eğitim kurumunda ders içeriklerinin kalitesini artırma ve öğrenci deneyimlerini zenginleştirme imkanı tanımaktadır." diye konuştu.

        Seminer farklı üniversitelerinden akademisyenler tarafından yapılan sunumlarla devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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