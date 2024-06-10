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        Karaman'da ev sahibine sinirlenen kiracı oturduğu evi ateşe verdi

        Karaman'da evi boşaltmasını isteyen ev sahibine sinirlenen kiracı oturduğu evi ateşe verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:13
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        Karaman'da ev sahibine sinirlenen kiracı oturduğu evi ateşe verdi
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        Karaman'da evi boşaltmasını isteyen ev sahibine sinirlenen kiracı oturduğu evi ateşe verdi.

        Ev sahibi İ.Y, Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi'ndeki evinde kiracı olarak oturan B.S'den evin boşaltılmasını istedi.

        Bunun üzerine ev sahibine sinirlenen B.S, oturduğu müstakil evin zemin katını ateşe verdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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