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        Karaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Karaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:59 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:59
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        Karaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Karaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        İlyas Nayır (33) yönetimindeki 54 BE 529 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Kameni köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Nayır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Nayır'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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