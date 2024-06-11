Karaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Karaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Karaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
İlyas Nayır (33) yönetimindeki 54 BE 529 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Kameni köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Nayır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Nayır'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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