Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Yarbay Kasım Öztürk günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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