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        Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Karaman'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:52
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        Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Karaman'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Parkı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Yarbay Kasım Öztürk günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Şehir Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehirliğinde devam eden törende, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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