Karaman'da şehit ve gazi aileleri için etkinlik düzenlendi

Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 185'inci Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, şehit ve gazi ailelerine, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından askeri botla gezi gerçekleştirildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan Ermenek Barajı'nda şehit ve gazi aileleri için askeri botla gezi düzenlendi.

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