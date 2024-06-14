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        Karaman'da şehit ve gazi aileleri için etkinlik düzenlendi

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan Ermenek Barajı'nda şehit ve gazi aileleri için askeri botla gezi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:34
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        Karaman'da şehit ve gazi aileleri için etkinlik düzenlendi
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        Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan Ermenek Barajı'nda şehit ve gazi aileleri için askeri botla gezi düzenlendi.

        Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 185'inci Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, şehit ve gazi ailelerine, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından askeri botla gezi gerçekleştirildi.

        Geziye katılan aileler, Ermenek Barajı'nın güzelliklerini görmenin yanı sıra, heyecanlı anlar yaşadı.

        Etkinlik, ailelere çeşitli hediyeler verilmesiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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