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        Karaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

        Karaman'da, Kurban Bayramı öncesi Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:03 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:03
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        Karaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
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        Karaman'da, Kurban Bayramı öncesi Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.

        Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Daha sonra Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindekiler şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        Ardından Polis Şehitliği'ne geçildi.

        Törene, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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