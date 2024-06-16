Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi

Bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Evleri Sitesi, Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

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