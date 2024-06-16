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        Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Karaman'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:28
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        Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Karaman'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Polisevi'nde düzenlenen programa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Murat Alkan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

        Bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Evleri Sitesi, Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

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