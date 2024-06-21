Kendini doğaya adayan akademisyen, çevreye duyarlılığı artırmak için çabalıyor

HARUN REŞİT YILDIKO - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, çevreye duyarlılığı artırmak için beraberindekilerle fidan dikiyor, ağaç buduyor, çöpleri topluyor.

Sevilmiş, yaptığı doğa yürüyüşleri sırasında çevre kirliliğinden rahatsız olması üzerine harekete geçti.

Önce tek başına, sonra kendisinden etkilenenlerle çevre ve doğa duyarlılığına dikkati çekmek isteyen Sevilmiş, yüzlerce tohum ve fidanı toprakla buluşturdu, ağaçları budadı, tonlarca çöp topladı.

"Çoğunun büyüdüğünü, yeşillendiğini gördük. Bunun dışında üniversiteyle işbirliği içinde kampüse 300 kayısı ve 50 çınar fidanı diktik. Dikmekle kalmıyoruz, budama da yapıyoruz. Gittiğim alanlarda ağaçları budadım ve güçlendiklerine şahit oldum. Karaman'da yaklaşık 12 bin badem ağacı olan bir alan vardı. Gönüllü arkadaşlarım ve öğrencilerimle ağaçları budamaya başladık. 2 yılda bütün badem ağaçlarını budadık. Sonra yeşillendiklerini gördük. Bu gelişimi görmek, ağacı hayata bağlamak bana çok büyük mutluluk veriyor."

- "Herkesin elini taşın altına koyması gerek"

Sevilmiş, 2019'dan bu yana 10 bin poşetten fazla çöpü doğadan temizlediklerini dile getirdi.

Çevresine de bu duyarlılığı kazandırmayı amaçladığını vurgulayan Sevilmiş, "Herkesin dikilmiş bir ağacı olmalı. Geleceğimizi bir fidan, yerden alacağımız bir çöp kurtaracak. Bir fidan dikmek, yerden bir çöpü almak hiç zor değil. İnsanlar yeter ki iyilik yapmak istesin. Herkesin elini taşın altına koyması gerek. Böylece çocuklarımıza yaşanılabilir, tertemiz bir ülke bırakabiliriz." dedi.