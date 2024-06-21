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        Kendini doğaya adayan akademisyen, çevreye duyarlılığı artırmak için çabalıyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, çevreye duyarlılığı artırmak için beraberindekilerle fidan dikiyor, ağaç buduyor, çöpleri topluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:24
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        Kendini doğaya adayan akademisyen, çevreye duyarlılığı artırmak için çabalıyor
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, çevreye duyarlılığı artırmak için beraberindekilerle fidan dikiyor, ağaç buduyor, çöpleri topluyor.

        Sevilmiş, yaptığı doğa yürüyüşleri sırasında çevre kirliliğinden rahatsız olması üzerine harekete geçti.

        Önce tek başına, sonra kendisinden etkilenenlerle çevre ve doğa duyarlılığına dikkati çekmek isteyen Sevilmiş, yüzlerce tohum ve fidanı toprakla buluşturdu, ağaçları budadı, tonlarca çöp topladı.

        Sevilmiş, AA muhabirine, 2021'de ailesi, gönüllüler ve öğrencilerinin yardımıyla doğadan 50 bine yakın meşe palamudu topladığını söyledi.

        Tohumları Karaman'ın Zengen köyü yakınlarındaki meşe alanlarında gönüllülerle 3 ay boyunca toprakla buluşturduklarını belirten Sevilmiş, şunları kaydetti:

        "Çoğunun büyüdüğünü, yeşillendiğini gördük. Bunun dışında üniversiteyle işbirliği içinde kampüse 300 kayısı ve 50 çınar fidanı diktik. Dikmekle kalmıyoruz, budama da yapıyoruz. Gittiğim alanlarda ağaçları budadım ve güçlendiklerine şahit oldum. Karaman'da yaklaşık 12 bin badem ağacı olan bir alan vardı. Gönüllü arkadaşlarım ve öğrencilerimle ağaçları budamaya başladık. 2 yılda bütün badem ağaçlarını budadık. Sonra yeşillendiklerini gördük. Bu gelişimi görmek, ağacı hayata bağlamak bana çok büyük mutluluk veriyor."

        - "Herkesin elini taşın altına koyması gerek"

        Sevilmiş, 2019'dan bu yana 10 bin poşetten fazla çöpü doğadan temizlediklerini dile getirdi.

        Çevresine de bu duyarlılığı kazandırmayı amaçladığını vurgulayan Sevilmiş, "Herkesin dikilmiş bir ağacı olmalı. Geleceğimizi bir fidan, yerden alacağımız bir çöp kurtaracak. Bir fidan dikmek, yerden bir çöpü almak hiç zor değil. İnsanlar yeter ki iyilik yapmak istesin. Herkesin elini taşın altına koyması gerek. Böylece çocuklarımıza yaşanılabilir, tertemiz bir ülke bırakabiliriz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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