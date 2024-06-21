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        Karaman'da çıkan çatı yangını söndürüldü

        Karaman'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:00
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        Karaman'da çıkan çatı yangını söndürüldü
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        Karaman'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarında iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası altına alınarak söndürüldü.

        Evin çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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