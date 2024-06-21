Karaman'da çıkan çatı yangını söndürüldü

Karaman'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarında iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası altına alınarak söndürüldü.

Evin çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.